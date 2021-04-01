Bağlar Belediyesi’nden personel maaşlarına yüzde 60 zam

Bağlar Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Beyoğlu, uzun yıllar düşük maaşla çalışmaktan şikayetçi olan personelle bir araya gerek, maaşlarına yüzde 40 ila 60 arasında değişen oranda zam yapıldığını bildirdi.

Personelin sevinçle karşıladığı kararı değerlendiren Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki belediyeciliğin emekçi dostu olduğunu gösterdiklerini vurguladı.

“EVLERİNE HUZURLU GİTSİNLER”

Başkan Beyoğlu, “İstedik ki, bu kadar emek veren çalışma arkadaşlarımızı mutlu edelim, evlerine huzurlu şekilde gitmelerini sağlayalım. Kaynakları doğru ve yerinde kullanırsanız, hem halk hizmetle tanışmış olur, hem personel bunun gibi zam ve iyileştirmelerle mutlu olup, huzurla çalışmış olur. Biz anlayış ve misyon olarak, emek ile emekçi dostuyuz. Bize bu imkanları oluşturan devletimize, milletimize ve Cumhurbaşkanımıza Allah zeval vermesin” dedi. (DHA)

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