Bakan Yardımcısı Birpınar: Toplamda 11 bin 84,3 metreküp müsilaj toplandı

Bakan Yardımcısı Birpınar, TBMM’de Çevre Komisyonu’nda ‘Mavi Vatan Denizlerimizdeki Yeni Kabus; Müsilaj’ konulu sunum gerçekleştirdi.

Birpınar, Türkiye’nin su fakiri bir ülke olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* Tuna Nehri’nin Karadeniz’e getirdiği su debisi yani saniyedeki metreküp miktarı, Türkiye’deki tüm akarsuların toplamından daha fazla.

* Tuna Nehri’nin debisi Türkiye’nin bütün nehirlerinin debilerinin toplamından fazla. Biz ‘suyumuz çok fazla’ diye övünüyoruz ama böyle değil.

* Ama Tuna Nehri’de Karadeniz’i yıllarca kirletti; çok medeni gözüken Avrupa Birliği ülkelerinin bütün termik santrallerinin soğutma suyu, atık su deşarj yeri oldu ve bunlarda sonuç itibariyle Karadeniz’e geldi.

* Bugün Karadeniz’in altında hayat yok. Bu sonuçta Marmara’yı oradan da Akdeniz’i etkileyecek hale gelebilir ki bugün de bu sinyalleri yavaş yavaş vermeye başladılar.

“200 MİLYON LİRAYA YAKIN PARAYI BELEDİYELERE DAĞITTIK”

Birpınar, 2020 yılı verilerine göre, Marmara Bölgesi’nde harcanan günlük 6,9 milyon metreküp suyun yüzde 53,22’sinin ön arıtmadan geçtiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

* İleri arıtma yüzde 42, biyolojik arıtmada yüzde 4,65 civarında. Biz bakanlık olarak geçen sene 200 milyon lira yakın parayı belediyelere dağıttık. Dolayısıyla bizim bu noktada desteklerimiz daha da artabilir.

* Gazi meclisimizin kıymetli vekillerinin desteğiyle biz çevreyle ilgili iki kere kanun değişikliği yaptık. Yeni bir tane daha getireceğiz. İnşallah Meclisten çıkar ve bu manada elimizi de kuvvetlendirir.

“TOPLAMDA 11 BİN 84,3 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI”

Birpınar, Marmara Denizi’nde müsilajla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

* Yüzey temizliği, biyolojik mücadele, Ar-Ge faaliyetleri ve denetimler sürüyor. Denizden toplanan müsilaj karaya çıkarıldıktan sonra sızdırmaz araçlarla taşınarak uygun tesislerde bertaraf ediliyor.

* Kontrol, toplama ve bertaraf çalışmaları kapsamında 7-24 yüzey temizlik faaliyetleri de devam ediyor.

* Toplamda 11 bin 84,3 metreküp müsilaj toplandı. 7-24 süren denetim faaliyetleri kapsamında 10 bini aşan denetim faaliyeti, 22 milyon lirayı bulan idari para cezası ve 50’den fazla işletmeye faaliyetten men cezası verilmiştir.

* Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova’da 8-9-10-11 Temmuz tarihlerinde müsilaj görülmediğinden çalışma yapılmamıştır.

Birpınar, toplanan müsilajın analiz edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Çeşitli bölgelerden alınan müsilaj örneklerine ilişkin yapılan analizler neticesinde; yüzde 94-99 oranında nem içerdiği, tehlikeli olmadığı, toksik özellik görülmediği, patojen bakterilere rastlanmadığı, kalorifik açıdan yakılarak enerji elde edilmesine uygun olmadığı, düşük karbon içeriği ve yüksek tuzluluk oranı nedeniyle biyometanizasyon prosesi için uygun olmadığı, yüksek tuz içermesi sebebiyle tarımsal amaçlı olarak doğrudan kullanılmasının uygun olmadığı değerlendirilmiştir.