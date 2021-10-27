‘Bakışını sevmedik’ diyerek bıçakladılar

Mersin'de 17 yaşındaki lise öğrencisi, dershaneden çıkıp evine döndüğü sırada, parkta oturan 3 kişi tarafından 'bakışını sevmedik' bahanesiyle kalbinden ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Mezitli'de ilçesinde dershaneden çıkıp evine gitmekte olan 16 yaşındaki lise öğrencisi Emir Celal Yıldırım, ‘Bakışını sevmedik' diyen 3 kişi tarafından bıçaklandı. Liseli genç kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verirken yakalanan ve olay sırasında uyuşturucu kullandığı öne sürülen 3 saldırgan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YARALI HALDE EVİNİN YAKININA GİTTİ

Edinilen bilgiye göre olay önceki gün Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'nde ki Şehit Piyade Er Ahmet Gök Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre öğrenim gördüğü dershaneden saat 20.00'de çıkıp evine gitmekte olan lise öğrencisi Emir Celal Yıldırım, parktan geçerken ateş yakan ve uyuşturucu kullandığı öne sürülen ve ‘Bize neden baktın, senin bakışını sevmedik' bahanesiyle bıçaklı saldırıya uğradı.

Vücuduna isabet eden çok sayıda bıçak darbesine rağmen kaçmaya çalışan genç sırtından da bıçaklandı. Bıçaklanmasına rağmen evinin yakınına kadar gitmeyi başaran ve kanlar içinde yere yığılan Emir Celal Yıldırım, Olay yerine ulaşan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Geçtiği parkta bıçaklanarak ağır yaralanan lise öğrencisi Emir Celal Yıldırım'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Gencin hayati tehlikesi devam ederken, acı olay ailesini yasa boğdu. Acılı aile olayın yaşandığı parkın bu tür kişilerin barındığı yer haline geldiğini öne sürerek önlem alınması çağrısında bulundular.

TUTUKLANDILAR

Meydana gelen olaydan sonra cevrede geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri olayın faili olduğu belirlenen saldırganlar İbrahim O., Enes Ö ile Şahin D'yi yakaladı. Mahkemeye çıkartılan ve olay sırasında uyuşturucu kullandıkları saptanan 3 saldırgan tutuklandı.

MAHALLELİ İSYANDA

Öte yandan mahalleli ise duruma isyan etti. “Park torbacıların parkı oldu. Ellerinde kesici alet ve bıçak bulunan bir gençlik var. Park civarında rahat bir şekilde geçemiyoruz. Emniyet ve belediye yetkileri bu duruma acil çözüm bulmalı. Çocuklarımızın can güvenliği tehlike altında' diye çağrıda bulunan vatandaşlar polisin gerekli önlemleri almasını istediler.