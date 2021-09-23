Bartın’da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı

Bartın'da, maden işçilerini taşıyan minibüsün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu 11 işçi yaralandı.

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Kaza, saat 07.30 sıralarında, Bartın- Amasra yolu Uğurlar köyü mevkisinde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde çalışan işçileri taşıyan İsa Yıldırım (47) yönetimindeki minibüs, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrildi.

Yan yatan minibüs, yaklaşık 50 metre sürüklenerek, yol ortasında durdu. Kazada minibüste bulunan 11 işçi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“MİNİBÜS BİR ANDA KAYMAYA BAŞLADI”

Minibüs şoförü İsa Yıldırım, “İşçileri Amasradan aldım, Bartına getiriyordum. Minibüs bir anda kaymaya başladı. Yol kenarındaki bariyere çarptım sonra sürüklendik ve yol ortasında durduk. Şu anda ağır yaralımız yok. Arkadaşlarımız hepsi ayakta, ufak tefek yaraları olduğunu biliyoruz. Geçmiş olsun” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA