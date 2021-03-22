Barut: Kapatılan köprü nedeniyle üretici mağdur ediliyor

Yaklaşık iki ay önce Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Tuzla Yolu üzerinde bulunan Karagöçer Köyü’ndeki köprü ‘sorun’ ve ‘risk’ gerekçesiyle yaya ve taşıt trafiğine kapatıldı. Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalı üzerinde bulunan köprünün Karayolları Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kapatıldığına dikkat çeken bölgedeki üretici köylüler, aradan geçen iki ayda köprünün hâlâ kapalı olmasına tepki gösterdi.

Kapatılan köprünün bulunduğu bölgede üretici köylülerle buluşan CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yetkilileri göreve çağırdı. Köylüleri dinleyip sorunlarının çözümü için çaba göstereceğini ifade eden Ayhan Barut, şunları söyledi:

– Köprünün bulunduğu alanda yaklaşık 27 bin dönümlük tarımsal arazideki ekili-dikili yerlerde Türkiye’nin en önemli tarımsal faaliyetleri yapılıyor. Bölgemiz erkenci-turfanda üretimde çok önemli bir yerde. Kavun karpuzdan narenciyeye, biber domatesten hububata Türkiye’nin en erken hasadı bu bölgemizde yapılıyor. Bu bölgedeki köprüyü risk ve sorunlar gerekçesiyle tadilata aldıklarını söyleyip kapattılar ama iki ay geçti hâlâ bir gelişme yok.

ACİL ÇÖZÜM İSTİYORUZ

– Çiftçilerimiz kapatılan köprü nedeniyle 500 metre ileriye gidebilmek için 10 kilometrelik yolu dolanıyor. Ne tadilatmış bu, 2 aydır bitmiyor? Burada köylülerimizin çözüm çağrısını dikkate alan yok. Köprü ve tadilat konusunda DSİ ile Karayolları arasında bir sorundan bahsediliyor ama olan üretici köylülerimize oluyor. Millet Mars’a araştırmaya gidiyor, köylülerimize Ortaçağ zulmü yaşatılıyor. Kapatılan köprü konusunda yetkilileri göreve çağırıyoruz, acil çözüm istiyoruz.