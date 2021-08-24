Belediyenin aracı belediyenin açtığı çukura düştü

Batman'da belediyeye ait resmi araç, belediye ekipleri tarafından yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması için kazılan yolda oluşan çukura belediyeye ait pikap düştü.

Çukura düşen pikap çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Bu kazaya şahit olan vatandaşlar, ”Belediye her yere aynı anda girip çalışmalar yapmaya başladı. Koskoca şehrin her yerinde aynı anda çalışma yürütürsen tökezler, kendi çukuruna düşersin” dedi.