Beyoğlu’nda Amerikalı turist bıçaklanarak öldürüldü: 1 tutuklama

İstanbul Beyoğlu'nda, Amerikalı turist Leonard Samuel Ray, arkadaşıyla sokakta yürürken kendilerine omuz atan grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Baldırından yaralanan turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Ferhat K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Şehit Muhtar Mahallesi’nde, geçtiğimiz pazar günü saat 05.50 sıralarında meydana geldi. 20 gün önce İstanbul’a gelen Amerikalı turist Leonard Samuel Ray, arkadaşıyla birlikte sokakta yürürken, karşı yönden gelen gruptan bir kişi omuz attı.

Ray, uzaklaşmak isterken grup üyeleri tekme ve yumruk atarak saldırdı. Saldırı sırasında, grubun içindeki bir kişi bıçağı Amerikalı turistin baldırına sapladı. Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçarken, Leonard Samuel Ray hastaneye kaldırıldı. Ray, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından saldırganların bir süre yaya olarak kaçtığını, daha sonra ise bir taksiye bindiğini tespit etti. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 5 şüpheliden Ferhat K., E.A., M.K.O. ve T.D., evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Y.’nin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 3’ü savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirilen Ferhat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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