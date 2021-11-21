Bilecik’te feci kaza! 1’i ağır 5 yaralı

Bilecik’te otomobilin yol kenarındaki direğe çarptığı trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Bilecik-Osmaneli karayolu Tüneller mevkiinde meydana geldi. 50 yaşındaki Mustafa K. idaresindeki İstanbul plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanalda bulunan direğe çarptı.

Kazada sürücü Mustafa K. ağır yaralanırken, araçta bulunan 4 yaşındaki Murat Kaan K., Tayfun K., Milkay K. ve İlknur K. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Mustafa K.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. İHA

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