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Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı yanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın devam ediyor.

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Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı yanıyor

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Nehil Sazlığı'nın orta kısmında kısa sürede büyüyerek yayıldı.

Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zor arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen dumanlar ilçe merkezinden gözükürken, bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor. (İHA)

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