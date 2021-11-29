Bodrum’da fırtına hayatı felç etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabaha karşı başlayan şiddetli lodos ve fırtına hayatı felç etti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan şiddetli lodos ve fırtınanın saatdeki hızı zaman zaman 60 kilometreyi aştı.

ENERJİ NAKİL HATLARI KOPTU, SAHİLDEKİ İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Şiddetli fırtına nedeni ile iletişim ve şehir merkezindeki alçak gerilim enerji nakil hatları koptu. Kentin birçok mahallesinde elektrik kesinti yaşandı.

Bodrum'un Kumbahçe, Bitez, Ortakent, Turgutreis sahillerinde küçük tekneler karaya sürüklendi. Sahildeki iş yeri ve restoranlar dev dalgaların etkisi altında kalırken, esnaf işyerini korumak için dev çuvallara doldurduğu çakıl taşları ile mendirek yapıp kendisini dalgalardan korumaya çalıştı.

FIRTINA ETKİSİNİ 24 SAAT DAHA GÖSTERECEK

Bodrum'da hayatı felç eden fırtına nedeniyle birçok esnaf iş yerini güçlükle açabildi. Kırsal kesimlerde ağaçlar devrildi. Fırtınanın etkisini 24 saat daha sürdüreceği belirtildi.

Fırtınadan önce Muğla Valiliği ve belediye tarafından yapılan uyarı üzerine açık denizde bulunan tekneler barınak ve limanlara nakledildi, faciadan dönüldü. Kaptan Mustafa Keskin “Fırtına öncesi yapılan uyarılar işe yaradı. Dışarıdaki onlarca yat ve tekne zarar görmedi, ancak sahildeki kafeteryalarda biraz hasar oluştu” diye konuştu.

Güllük Limanı'ndan İsrail'e maden götüren kuru yük gemileri ise fırtına nedeni ile Bodrum koylarına sığınmak zorunda kaldı.

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