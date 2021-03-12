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Bombalı eylem hazırlığında olan teröristler yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa Suruç ilçesinde bombalı eylem hazırlığında olan 4 PYD/YPG’li terörist yakalandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:50, 12/03/2021
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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan ülkemize geçtiği tespit edildi. Şahıslardan birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye, 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:19:47,