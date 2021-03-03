Bunun adı vahşet: Carettanın yüzgecini kesip ölüme terk ettiler

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba koyunda yürüyüşe çıkanlar bu sabah saatlerinde Demir Koyu'nda can çekişen bir caretta caretta gördü. Ağzından ve bıçakla düzgün biçimde sağ yüzgeci kesildiği belirlenen yaklaşık 70 cm. uzunluğunda 50 kg. civarında ağırlıkta olan caretta carettanın kısa süre sonra öldüğü belirlendi.

Sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan bir grubun gördüğü ve incelediği caretta carettanın sağ yüzgecinin düzgün biçimde kesildiği belirten evli ve iki çocuk annesi Leyla Demir “Denizciyim burada doğduk büyüdük. Carettalar zaman zaman kıyıya atılan balıkçı ağlarına takılıyorlar, veya ağlardaki balıkları yemek isterken takılabiliyorlar. Bu carettada büyük ihtimalle balıkçıların ağlarına takıldı ve insanlıktan nasibini almayan biri yüzgecini keserek ağlardan koparıp hayvanı ölüme terk etti, sabah yürüyüş yaparken kıyıya vurmuş halde bulduk, ilgili makamlara bilgi verdik, buna benzer olaylar bölgede çok arttı, doğal yaşama olan saldırıların artması üzücü mutlaka önlem alınmalı” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.