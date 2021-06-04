‘Çetesiz Mafyasız Aydınlık Türkiye’ eylemi düzenlendi: Kirli ilişkiler açığa çıkarılmalı, failleri hesap vermeli

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün Belediye Meydanı'nda akşam saatlerinde siyasi parti temsilcileri ve STK'lar ile yaklaşık 100 vatandaşın katıldığı ‘Çetesiz Mafyasız Aydın Türkiye Eylemi’ ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

Meydanda ‘Susurluk’tan Yalıkavak'a Suçlular İttifakıyla Mücadeleye’, yazılı pankart açan eyleme katılanlardan bazılarınında ellerinde ‘Çeteler Halka Hesap Verecek, Hükümet İstifa, Direne Direne Kazanacağız, Bodrum'da Yağmaya Geçit Yok, Çetesiz Mafyasız Aydınlık Türkiye, Karanlık Gider Gezi Kalır’ yazılı dövizler taşıdıkları görüldü.

“KİRLİ İLİŞKİLER AÇIĞA ÇIKARILMALI FAİLLER HESAP VERMELİ”

Basın açıklamasını okuyan CHP İlçe Başkanı Halil Karahan şunları söyledi:

* Bizler bu ülkenin emekten, ezilenlerden, yoksullardan, dışlanmaya çalışılan kesimlerinden yana olan güçler olarak bu kirli ittifaka karşı ortak mücadele etme çağrısı yapmak için bir araya geldik.

* Halka karşı işlenen suçların tüm failleri ile siyaset, sermaye ve mafya üçgeninde girilen tüm gizli ve kirli ilişkiler açığa çıkarılmalı, sorumlular halkın önünde hesap vermelidir. Yolsuzluk, sömürü, talan ve mafya düzenine itirazımız var.

* Türkiye'nin sermaye-devlet-mafya-çete sarmalında şiddetle çalkalandığı şu günlerde; Hükümet ve devlet katından isimlere uzanan mafya, çete ilişkileri, uyuşturucu ticareti, milletvekili dövdürme, gazete basma, aydınları ve gazetecileri katletme gibi kanlı eylemler bir kez daha ifşa olmuştur.

“TEK ADAM HÜKÜMETİ ÜÇ MAYMUNU OYNAMAKTA”

Eyleme katılanların sık sık alkışlı protesto gösterisi ile Karahan'ın açıklamalarını destek verdiği görüldü. Karahan açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

* Adalı'dan Hrant'a yıllardır hesabını sorduğumuz ama ne hikmetse, hukukun çözemediği, faillerin bulunamadığı savsatası bir anda kendini ifşa etmiştir. Hal böyle iken tek adam hükümeti üç maymunu oynamakta, yargı sessiz kalmaktadır.

* Sistemin, tek adam yönetiminin çarklarının nasıl döndüğünü gözler önüne seren bir itiraflar süreci yaşanmaktadır. Silah ve uyuşturucu ticaretinden, devlet olanaklarının usülsüz kullanımına, tecavüz ve cinayetlerden, siyasi partilere yönelik tehditlere ve şantajlara kadar büyük suç itiraflarına tanık oluyoruz.

* Suç ekonomisi ve başka yollar ile dolaştığı anlaşılan milyar dolarlar, sermaye sınıfının unsurlarından bağımsız değildir. Mafya – Çete – Kapitalizm yol arkadaşlarıdır. 2015'te Rize'de Erdoğan'a destek mitingi yapan, 2017'de Evet mitingleri düzenleyen, 2018'de Cumhur ittifakına destek isteyenler yine bunlar değil miydi?

* Milletvekillerini dövdüren, barış akademisyenlerini tehdit eden, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşünü provoke eden, Erdoğan'a diktatör diyenleri ‘onları bayrak direğine asacağız’ diyen, bu çete değil miydi?

“HEP BİRLİKTE TÜRKİYE İÇİN DİRENECEĞİZ”

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Belediye Meydanı'nda yapılan eylem ve basın açıklamasının sonunda Karahan, şunları belirtti:

* Tek adam yönetimi tüm bu sürecin üstünü kapatmaya çalışmaktadır. Hesap vermemek için sürekli gündem değiştirmeye çalışan tek adam yönetimine bir çağrımız var. Tüm bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz.

* Sömürü, yolsuzluk ve mafya üçgenine son vermek, bu çürümüş düzeni değiştirmek elimizdedir. Hep birlikte Türkiye için direneceğiz. Türkiye halkı açısından bıçak kemiktedir. Hal böyle iken tek adam iktidarı üç maymunu oynamakta, yargı görevini yapmamakta veya yaptırılmamakta, tüm kurumlar sessiz kalmaktadır.

* Araştırma önergeleri AKP ve MHP oyları ile reddedilmektedir. Gün bekleme günü değildir. Bu ülkenin her milliyetten, inançtan, cinsten, renkten işçileri, emekçileri tüm Türkiye halkı bu çürümüş düzene dur diyecek ve bu sistemi değiştirecektir. Bu memleketi soygunculara, sömürücülere, rantçılara, zehir tacirlerine ve bunlardan beslenip kollayanlara teslim etmeyeceğiz.

Basın açıklamasının ardından eyleme destek verenler sessizce meydandan ayrıldı.

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