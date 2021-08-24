Çevreciler açık kömür işletmesi için ayaklandı

Denizli'de 37 sivil toplum örgütünün oluşturduğu Avdan Platformu, Tavas'a bağlı Avdan köyünde yapılacak açık ocak kömür işletmeciliğine karşı ayaklandı. Platform sözcüsü Cüneyt Zeytinci işletmenin 567 hektar tarım arazisinin yok olmasına neden olacağını söyledi.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Tavas ve Kale ilçesi sınırları arasındaki Avdan köyünde 567 hektar alan üzerine açık ocak kömür işletmesi planlanıyor. Projenin dış döküm dekapaj sahası ile birlikte toplam çalışma alanının 602 hektar olması bekleniyor. Denizli'de 37 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Avdan Platformu projeye karşı çıkıyor. Platform üyeleri Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyerek bölgedeki rezerv tespit çalışmalarında 30 milyon tonluk linyit kömürüne rastlandığını bunun 26 milyon tonluk bölümünün açık işletmeye uygun olduğunu kaydetti.

“KAMUOYU YANILTILIYOR”

Platform adına konuşan mimar Cüneyt Zeytinci, “Projede yıllık 2 milyon ton kömür üretimi hedefleniyor. Firma kömürün 130 kilometre mesafedeki Yatağan Termik Santralinde kullanılacağını söylüyor. Günlük 5480 ton kömürün nakli; işletme maliyeti, ulaşım, yol ve altyapı açısından mümkün değildir. Asıl amaç açık kömür işletmesinin yakınında Kale ilçesine Yenidere köyünde yapılması planlanan termik santrale yakıt sağlamaktır. Kamuoyu yanıltılıyor. Projede nihai hedef termik santral. Dış döküm dekapaj alanı ile birlikte toplam 602 hektar birinci derece tarım arazisi yok olacak” diye konuştu.

DAHA ÖNCE TERMİK SANTRALE KARŞI ÇIKMIŞLARDI

Bölgede daha önce de yapımı gündeme gelen termik santral için ayaklanan köylüler imza toplayarak santralin yapılmasına engel olmuştu. Avdan muhtarı İlhan Kulaç ve jeolog Bahtiyar Kolçer kömür işletme sahası ve termik santral alanının Avdan, Adamharmanı ve Narlı köylerine yürüyüş mesafesinde yakın olduğunu belirterek; “Daha önce santralin yapımına karşı çıkmıştık. Aynı kaygıları taşıyoruz. Tarım arazilerimiz yok olacak. Sularımız ve tarımsal ürünlerimiz zehirlenecek zarar görecek” diye konuştu.