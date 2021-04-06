CHP’den Divanhane tepkisi: İstanbul’a bir kez daha ihanet ettiniz

İstanbul Kasımpaşa'da bulunan ve Sultan Abdülaziz Han döneminde yapılan tarihi Divanhane Kapısı Karakolu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yargı süreci devam ederken 31 Mart gecesi ağır iş makineleriyle yerle bir edilmişti.

DERTLERİ YABANCI YATIRIMCIYI MEMNUT ETMEK

CHP İstanbul Doğa ve Kent Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcı Güler Işıkcevahir, Kent Hakları İzleme Kurulu üyeleri ile birlikte yıkımın gerçekleştiği noktada basın açıklaması gerçekleştirdi. Tarihi yapının yabancı yatırımcıları memnun etmek için yıkıldığını vurgulayan Işıkcevahir, şunları söyledi:

– Tarihi bir yapıyı nasıl yenisini yaparak ihya edebilirsiniz? Yeni yapılan yapının tarihi bir değeri olur mu? Önceden tarihi alanlar depreme dayanıklı olmadığı, yıkılmaya yüz tuttuğu bahaneleri ile yıkıma, talana, ranta kurban edilirdi; bugün yabancı yatırımcıları memnun etmek adına geçmeyen yolu geçirmeye çalışarak ecdat yadigarlarını feda ediyorsunuz. Bu gözü karalığınız, aymazlığınız, “İBB erkekse şikayetini üst kurula yapsaydı” diyerek hukuksuz kararlarınızı cinsiyetçi ifadelerle örtbas etmeye çalışmanız bize maalesef hiç yabancı değil.

MUTLAKA HESAP SORACAĞIZ

– Tüm yakışıksız tavırlarınızın yanı sıra son zamanlarda alışkanlık haline getirdiğiniz gece yarısı operasyonlarından birini daha yaparak tarihi Kasımpaşa Divanhanesi Karakolu'nu da tarihimize, kültürümüze ve manevi değerlerimize ihanet ederek gece yarısı yerle bir ettiniz. İstanbul'a, doğaya, kente, kültüre ve birçok değere bir kez daha ihanet ettiniz. Bu ihanetinize elbette sessiz kalmayacağız, bunu yapanlardan yargı önünde mutlaka hesap soracağız.

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