Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’den Divanhane tepkisi: İstanbul’a bir kez daha ihanet ettiniz

CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu, Kasımpaşa’daki tarihi Divanhane Kapısı Karakolu’nun gece yarısı operasyonu ile yıkılmasını protesto etti. CHP’liler, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyeleri ve Beyoğlu Belediyesi hakkında suç duyurusuna bulundu.

Güncellenme: 13:41, 06/04/2021
HaberlerGünün İçinden

İstanbul Kasımpaşa'da bulunan ve Sultan Abdülaziz Han döneminde yapılan tarihi Divanhane Kapısı Karakolu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yargı süreci devam ederken 31 Mart gecesi  ağır iş makineleriyle yerle bir edilmişti.

DERTLERİ YABANCI YATIRIMCIYI MEMNUT ETMEK

CHP İstanbul Doğa ve Kent Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcı Güler Işıkcevahir, Kent Hakları İzleme Kurulu üyeleri ile birlikte yıkımın gerçekleştiği noktada basın açıklaması gerçekleştirdi. Tarihi yapının yabancı yatırımcıları memnun etmek için yıkıldığını vurgulayan Işıkcevahir, şunları söyledi:

– Tarihi bir yapıyı nasıl yenisini yaparak ihya edebilirsiniz? Yeni yapılan yapının tarihi bir değeri olur mu? Önceden tarihi alanlar depreme dayanıklı olmadığı, yıkılmaya yüz tuttuğu bahaneleri ile yıkıma, talana, ranta kurban edilirdi; bugün yabancı yatırımcıları memnun etmek adına geçmeyen yolu geçirmeye çalışarak ecdat yadigarlarını feda ediyorsunuz. Bu gözü karalığınız, aymazlığınız, “İBB erkekse şikayetini üst kurula yapsaydı” diyerek hukuksuz kararlarınızı cinsiyetçi ifadelerle örtbas etmeye çalışmanız bize maalesef hiç yabancı değil.

CHP İstanbul il yöneticileri, Kent Hakları İzleme Kurulu üyeleri ve beraberindekilerle birlikte Çağlayan Adliyesi'ne giderek İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyeleri ve Beyoğlu Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

MUTLAKA HESAP SORACAĞIZ

– Tüm yakışıksız tavırlarınızın yanı sıra son zamanlarda alışkanlık haline getirdiğiniz gece yarısı operasyonlarından birini daha yaparak tarihi Kasımpaşa Divanhanesi Karakolu'nu da tarihimize, kültürümüze ve manevi değerlerimize ihanet ederek gece yarısı yerle bir ettiniz. İstanbul'a, doğaya, kente, kültüre ve birçok değere bir kez daha ihanet ettiniz. Bu ihanetinize elbette sessiz kalmayacağız, bunu yapanlardan yargı önünde mutlaka hesap soracağız.

İlginizi ÇekebilirKasımpaşa'daki tarihi Divanhane karakol binası gece yarısı yıkıldıKasımpaşa'daki tarihi Divanhane karakol binası gece yarısı yıkıldıİlginizi ÇekebilirTarihi binanın yıkımını durdurmak için İBB yargıya başvurduTarihi binanın yıkımını durdurmak için İBB yargıya başvurduİlginizi ÇekebilirTarihi yapı, Haliçport'un otoparkı için mi yıkılıyor?Tarihi yapı, Haliçport'un otoparkı için mi yıkılıyor?
CHP istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasımpaşa kurban protesto
Yayınlanma Tarihi:13:31,