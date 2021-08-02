CHP’li Ağbaba: Saray’a üç günde harcanan parayla THK’nin 6 uçağı uçurulabilirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, orman yangınlarına ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Hava Kurumu'ndaki kullanılmayan yangın söndürme uçaklarına dikkat çeken Ağbaba,"Saray'a üç günde harcanan parayla THK'nin 6 uçağı uçabilir hale gelebilir" dedi.

EVREN DEMİRDAŞ

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, DEVA Partisi Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Ağbaba ziyaretinin ardından orman yangınları ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“KİMSE SORUMLULUK ALMIYOR”

Orman yangınları üzerinden AKP’yi eleştirerek, THK'nın ideolojik olarak yok edilmek istendiğini söyleyen Ağbaba,” Bir tarafta kayyım başkan, diğer tarafta utanma duygusunu kaybetmiş bir Tarım ve Orman Bakanı THK'yi yok ettiler” dedi. Ağbaba, THK'daki uçaklarla ilgili de kimsenin sorumluluk almadığını söyledi.

“SARAY'A ÜÇ GÜNDE HARCANAN PARAYLA THK'NİN 6 UÇAĞI UÇABİLİR HALE GELEBİLİR”

“Sağcısı solcusu herkes gözü yaşlı orman yangınlarını izliyor” diyen Ağbaba şunları söyledi:

Sivil insanlar #helpTurkey diye bir kampanya başlattılar, iktidar nedensiz karşı çıkıyor. Diğer taraftan Türk Hava Kurumu tartışılıyor. THK kayyımı ‘Uçakları kaldırmak için 4 milyon dolar lazım' diyor. 4 milyon dolar veremeyen devlet, üç uçağa 150 gün için 203 milyon lira para ödeyebiliyor. Saray'ın günlük harcaması 10 milyon liranın üzerinde. Saray'a üç günde harcanan parayla THK'nin 6 uçağı uçabilir hale gelebilir. Kimse sorumluluk almıyor. THK Başkanı ‘ben kayyımım, karışmam' diyor, Maliye Bakanı sorumluluk almıyor, Tarım ve Orman Bakanı sorumluluk almıyor. Bunun sorumluluğunu da CHP'ye yükleyecekler.

Biz ‘bu uçakları CHP'li belediyeler kiralasın, yangınlar söndürülsün' diye teklif ettik ama kabul etmediler. Şimdi THK'nin yaşattığı kepazeliğin sorumluluğunu kimse üstlenmiyor. Uçaklar hangarda bekliyor. İspanya ve Hırvatistan'dan gelen uçaklar aynı uçaklar. Bizim uçaklara izin verilmiyor. Neden, THK'yi ideolojik olarak yok etmek istiyorlar. Bir tarafta kayyım başkan, diğer tarafta utanma duygusunu kaybetmiş bir Tarım ve Orman Bakanı THK'yi yok ettiler.”

“BÖYLE TARIM VE ORMAN BAKANINI ALLAH DÜŞMANIN BAŞINA VERMESİN”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin önce tarımı, şimdi de ormanları bitirdiğini söyleyen Ağbaba açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Hele bir Tarım ve Orman Bakanı var ki, Allah düşmanın başına vermesin diyoruz. Kendinin hiç sorumluluğu yok, herkesin sorumluluğu var. Tarım ve Orman Bakanı. önce tarımı bitirdi, şimdi de ormanları bitiriyor. Bu yangınlar ilk kez karşılaştığımız yangınlar değil. Hatırlarsanız bu yangınlarla geçtiğimiz yıllarda da karşılaştık. Bir kurumu yok pahasına etme pahasına, düşmanca yok etme pahasına ormanların yanmasına göz yumdular, THK uçaklarının hangarda bekletilmesine sebep oldular. Şimdi ne diyor ‘yerleşim yerlerinin korunmasında sorumluluk belediyelerin'. Utanmaz adam, yüzü kızarmaz adam, sanki yangınlar Marmaris'te, Manavgat'ta yerleşim yerlerinde çıkmış gibi, utanmazca açıklamalar yapıyor. Onda biraz utanma varsa, ar varsa, derhal o görevden istifa eder. Sorumluluk onundur, şimdi belediyelere yüklemeye çalışıyor. Buradan bile siyaset çıkartmaya çalışıyor. Yangın nerede çıktı, ormanlarda çıktı. Sanki yerleşim yerlerinde çıkmış da müdahale edilmemiş gibi anlatıyor, tıpkı sahibinin sesi gibi konuşuyor.”

“83 MİLYONA 3 ADET YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞÜYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yangın bölgesine uçakla gitmesini eleştiren Ağbaba,“Herkesi hayrete düşüren görüntülerle karşılaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yangın bölgesine gidiyor, yangın bölgesine önce onlarca özel uçakla gidiyor, sonra yüzlerce araçlık konvoyla mitinge gidiyor. Mitingde bir taraftan otobüste, bir taraftan kürsüde milletin üstüne çay atıyor. Aklını yitirmiş durumdalar. Acaba bu bir Zaytung'un haberi mi, bir trol haberi mi diye bakıyorsunuz. Ne yazık ki görüntüler gerçek. Bir kişiye 13 makam uçağı varken, 83 milyona ise 3 adet yangın söndürme uçağı düşüyor. Yunanistan'da iki makam uçağı varken 39 adet yangın söndürme uçağı var.

Fransa'nın 8 makam uçağı var, 32 adet yangın söndürme uçağı var. İspanya'nın 3 makam uçağı var, 17'si kendilerine ait 57'si kiralık 74 adet yangın söndürme uçağı var. İtalya'nın 8 makam uçağı var, 88 adet yangın söndürme uçağı var. Asrın Lideri bizim fakirin 1150 odalı sarayı, 300 odalı yazlık sarayı, Ahlat'ta kışlık sarayı var. Vahdettin köşkü, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Huber Köşkü, Yıldız Sarayını kullanıyor. Abdülaziz'in altın varanklı padişah koltuğunda oturuyor. Ama kendimize ait yangın söndürme aracımız 3 adet, onlar da kiralık. Dünyanın en büyük araç üreticisi olan ülkelerden Almanya'nın 9 bin, Japonya'da 10 bin, Fransa'da 8 bin aracı var. Türkiye'de ise 125 bin makam aracı var. Bakın bir tarafta yangın söndürme uçaklarına bakın, diğer taraftan bizim makam araçlarına, özel uçaklarımıza bir bakın” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI NE GELENEK NE GÖRENEK NE İNANÇ BIRAKTI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yangın sırasında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesini ayağına çağırmasına da tepki gösteren Veli Ağbaba,“Bir gencimiz, 25 yaşındaki Şahin Akdemir orman yangınları sönsün diye çabalarken şehit oldu. Cumhurbaşkanı ne yaptı, şehitlerin ailesini taziye için ayağına çağırdı. Ne geleneğimiz ne göreneğimiz kaldı. Bunlara her şey meşru. Bir şehit ailesini ayağına çağırıyorlar. Cumhurbaşkanı gelecek diye bir köye n95 maskeler dağıtıyorlar. Bir de utanmadan insanların kafasına çay fırlatıyorlar. Her şeyiyle yönetilemeyen, savrulan yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“YANGINLARIN SÖNDÜRÜLEMEMESİNİN SORUMLUSU İKTİDARDIR”

Yeni Şafak Gazetesi'nin eski baş yazarı İbrahim Karagül orman yangınlarına ilişkin CHP'yi eleştirmesine de tepki gösteren Ağbaba, son olarak şunları söyledi:

“Yeni Şafak Gazetesi'nin eski baş yazarı İbrahim Karagül diye birisi var. Bu adam AKP'nin amiral gemisi dedikleri bir gazetenin yıllarca baş yazarlık yapmış utanmaz bir trol. Eğer elinizde bir delil varsa çıkıp açıklayın. Jandarma sizde, emniyet sizde, MİT sizde, İçişleri Bakanlığı sizde. Eğer PKK'lılar ormanları yakıyorsa ve bunları yakalayamıyorsanız bu sizin suçunuz. Suçu CHP'ye, Kılıçdaroğlu'na atıyorlar.

Herkesin suçu var, bir tek AKP'nin, Erdoğan'ın suçu yok. Yangınların söndürülememesinin sorumlusu iktidardır, ülkeyi yönetenlerdir. Dünyanın her yerinde yangın oluyor. Yunanistan'da, İspanya'da yangın oluyor. Bunlar günlerce bunu izlediler, sonra da yerel yönetimleri suçluyorlar. Bu acizliğin ifadesidir, Türkiye'nin yönetilememesinin sonuçlarını yaşıyoruz. Bu günleri aşacağımızı umuyoruz. Türkiye'nin çıkarlarını düşünen bir anlayışla ülkenin yönetileceği günler yakındır.”