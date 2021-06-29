CHP’nin 37 milletvekili Sakarya’ya gidiyor

Konuya ilişkin bilgi veren CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, 37 milletvekilini bu hafta Sakarya'da ağırlayacaklarını belirterek, il ve ilçe örgütüyle birlikte bir dağılım gerçekleştirdiklerini ve 2 günlük program kapsamında, şehirde ayak basmadıkları köşe bırakmayacaklarını dile getirdi.

“TÜRKİYE’Yİ KONUŞACAĞIZ”

CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş ile birlikte 1 Temmuz Perşembe günü milletvekillerinin de katıldığı bir basın açıklaması yapacaklarını ve ardından ilçelere dağılacaklarını belirten Özkoç, şunları kaydetti:

“Milletvekili arkadaşlarımızla beraber tüm ilçelerimizi dolaşacak, vatandaşımızı dinleyeceğiz. Sorunları yerinde görüp, çözüm önerilerimizi değerlendireceğiz.

Şehrimizde bir yıl içinde 20 bin esnafımız kepenk kapattı, ekilmeyen tarım arazilerimiz var, kazanamayan, borç yükü altında çiftçilerimiz var, 30 binden fazla işsizimiz var, atanamayan öğretmenlerimiz, yoksulluk yardımıyla geçinmeye çalışan 100 binden fazla insanımız var. Sağlık ve eğitim sistemiyle ilgili sorunlar, çevre kirliliği, depreme hazırlık konusundaki eksiklerimiz, tüm aksayan yanları masaya yatıracağız.

En önemlisi yurttaşımızı dinleyeceğiz. Çözüm önerilerimizi onların görüşüne sunacak ve birlikte yaratmak istediğimiz Sakarya'yı, Türkiye'yi konuşacağız.”

“BİRLİKTE ZENGİNLEŞTİĞİMİZ BİR TÜRKİYE KURACAĞIZ”

Sakarya temasının çok önemli bir çalışma olacağını ifade eden Özkoç, “Ülkemizin nefes almaya ihtiyacı var. İçine itildiği çözümsüzlükten, şiddetten, yoksulluktan, israftan, kibirden kurtulmaya ihtiyacımız var. Bunu hep birlikte başaracağız. Yeni bir yönetim anlayışını birlikte oluşturmak zorundayız. Hepimizin refahının arttığı, birlikte yaşadığımız, birlikte güçlendiğimiz bir Türkiye'yi kuracağız. Adım adım bu umudu, bu mecburiyeti inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.