Çocuğunu okula gönderip dehşet saçtı

İstanbul Kağıthane’de 33 yaşındaki A. A., 7 yaşındaki çocuğunu okula gönderdikten sonra evde tartıştığı Eda A.'yı tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra kendi başına ateş eden A.A. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde sokak üzerindeki vatandaşlar, bir binadan 2 el silah sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dairenin önüne geldiklerinde kapıya kurşun isabet ettiği gördü.

İKİSİ DE BANYODA BULUNDU

Bunun üzerine polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde banyoda A. A. (33) ve eşi Eda A.'nın (23) tabancayla başından vurulmuş halde buldu.

Yapılan incelemede kadının öldüğünü belirlenirken, ağır yaralandığı görülen koca ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.A. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÇOCUK AKRABALARINA TESLİM EDİLDİ

Öte yandan çiftin Ada isminde 7 yaşlarında bir çocukları olduğu ve olay esnasında okulda olduğu bilgisine ulaşıldı. Çocuk ise polis ekipleri tarafından okuldan alındıktan sonra savcılık talimatıyla akrabalarına teslim edildi.

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