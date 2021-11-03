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Çocuğunu yanan odadan kurtardı

Mersin'de bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, yanan odada bulunan 3 yaşlarındaki çocuğu ise annesinin kurtardığı öğrenildi.

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Çocuğunu yanan odadan kurtardı

Erdemli ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gezen ailesinin ikamet ettiği ikinci kattaki evin salonunda, 3 yaşlarındaki çocukları bulunduğu sırada yangın çıktı.

Mutfaktan yangını fark eden anne, çocuğunu odadan alarak hızla dışarı kaçtı. Bu sırada yangın odayı sardı. Komşular ve ev sakinlerinin müdahale ettiği yangın yerine sağlık, itfaiye ile polis ekibi sevk edildi. Ev sakinlerinin desteğiyle itfaiye ekipleri yangını söndürdü, soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan, evden annesi tarafından çıkarılan ve durumu iyi olan çocuk, tedbir amaçlı hazır bekletilen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. (İHA)

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