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Çok sayıda kişiyi para karşılığı usulsüzce emekli ettiği suçlamasıyla tutuklandı

Tunceli'de Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan U.D. (36), yurt dışında yaşayan çok sayıda kişiyi para karşılığı usulsüzce emekli ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

Güncellenme: 20:04, 17/07/2021
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Çok sayıda kişiyi para karşılığı usulsüzce emekli ettiği suçlamasıyla tutuklandı

Tunceli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan U.D.’nin yurt dışında yaşayan çok sayıda gurbetçiyi para karşılığında emekli ettiği iddiaları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu U.D.’nin usulsüzce işlem yaptığı belirlendi. Hakkında soruşturma başlatılan U.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından U.D., sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

U.D.’nin yaptığı iddia edilen işlemlerin incelenmesi için Tunceli SGK İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’ndan müfettiş talep etti. DHA

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