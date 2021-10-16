Corona tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlü İstanbul’da yakalandı

Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunurken, corona virüsü nedeniyle tedaviye alındığı Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden kaçan V.A., 1 ay sonra İstanbul'da yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 16 Eylül’de Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Hakkında çeşitli suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan V.A., rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan V.A., mahkum koğuşunda tedaviye alındı.

V.A., aynı gün akşam saatlerinde tuvalet penceresinin metal korumalığını söküp, hastaneden firar etti. V.A.’nın yatağında olmadığını fark eden sağlık görevlileri, polise haber verdi.

Bölgede yapılan aramalarda firari hükümlü bulunamadı. Jandarma Suç Araştırma Timi, 1 ay sonra V.A.’nın İstanbul’da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, V.A.’yı saklandığı evde dün yakaladı. Hükümlü V.A., sağlık kontrolünün ardından Konya’ya getirilecek. DHA