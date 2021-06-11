Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehriban Hatun Camii açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı, yenileme çalışmaları tamamlanan Burhaniye Şehriban Hatun Camii’nin açılışını yaptı.

Erdoğan, “Gerçekten güzel bir mimariyle bu camiyi Tahsin Karademir Bey inşa etti. Bunu kuran kursuyla beraber yavrularımızın, komşularımızın emrine verdi. Ülkemizin dört bir yanında mescitlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Bunlar çocuklarımızın için bir mektep olacak” dedi.

“KİRAZLITEPE’DE VERİLEN SÖZÜ BURADA BEN VERİYORUM”

Erdoğan, “Buradaki bu yolların, konutların şu sıkıntılarında kurtulmak için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yardımcı olup, dünya huzuruyla burada yaşama imkanınıza sahip olun, bizler de bitirelim. Sizlere Kirazlıtepe’de verilen sözü burada ben veriyorum. Eğer vermezse, adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi’ne gidin orada oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua okudu. Caminin açılışı kurdelesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kesildi.

Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii’nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, 14 Haziran’da katılacağı Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden yapacağı görüşme konusunda, “Bildiğiniz gibi bu bir NATO zirvesi. Türkiye ilk 5’te yerini alan güçlü bir ülke. İkili görüşmelerimiz var. Bunların içinde Sayın Boris Johnson, Macron’la, Merkel ile görüşmelerimiz var. Bu sayı artar eksilmez. Böyle bir zincir ikili şekilde görüşmelere devam edeceğiz. Bir de sunumlarımız olacak, basın açıklamalarımızı NATO zirvesi sonrası yapacağız, Biden ile de görüşeceğiz” dedi. Erdoğan daha sonra Belçika’dan Azerbaycan’a geçeceğini belirtti. Erdoğan, NATO zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceğini belirterek, “Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerini görüşeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan sınırına Ermenistan’ın daha önce döşediği mayınların haritasını vermemesi ve bölgenin mayından temizlenmesi konusunda, Azerbaycan’a gerçekleştireceği ziyareti hatırlatarak “Oradaki ikili görüşmelerde Ermenistan konusu gündeme geldiğinde bunların hepsini gündeme getireceğiz. Mayın konusunda biz konuyla ilgisi olanlara önce bu işi çözelim diyeceğiz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra caminin yanında bulunan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Erkek Öğrenci Yurdu’nun açılış kurdelesini de kesti. (DHA)