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Defineciler 100 yıllık kiliseyi talan etti

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars’ta 100 yıllık tarihi Rus kilisesi define avcıları tarafından kazılarak tahrip ediliyor.

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Defineciler 100 yıllık kiliseyi talan etti

Kars merkez Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan kilisenin duvarları yıkılmış, içerisi define avcıları tarafından kazılarak tahrip edilmiş vaziyette bulunuyor.
Kent merkezinde bulunan ve Ruslar tarafından kullanılan kilisenin içerisi ise uyuşturucu madde kullananlara ev sahipliği yapıyor.
Adeta açık hava müzesi olan Kars'ta bulunan Rus kilisesinin yıkılmaktan kurtarılması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, “1954 yılından beri ben buradayım. Doğdum büyüdüm kilise aynı ama ben bunun yıkılmasını istemiyorum. Güzel bir şekilde onarılsa, 2-3 garibana verilse en azından garibanlar barınır” dedi. (İHA)

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