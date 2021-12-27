Demir çubukla dövüp ‘biz aşiretiz’ diyerek tehdit ettiler

İstanbul Sultangazi'de moto kurye olarak çalışan Ömer Faruk Kor, trafikte tartıştığı kişilerce demir çubukla darp edildi. Kor ve ailesi şikayetçi oldukları saldırganlar tarafından karakolda 'biz aşiretiz sizi kaldırırız' denilerek tehdit edildi.

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Olay önceki gün Sultangazi Habibler mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sipariş götürmek üzere kullandığı motosiklet ile çalıştığı lokantadan ayrılan Ömer Faruk Kor, seyir halinde iken bir otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı.

Kendisini aynayı kullanması ve dikkat etmesi gerektiği konusunda uyaran kuryeyi bir süre sonra tekrar sıkıştıran sürücü küfür etmeye başladı. Araçtan inen 2’si kadın 4 kişi ve olay yerine gelen 2 yakını moto kuryeyi demir çubukla darp etti.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayıran polis tarafları hastaneye götürerek darp raporu aldı. Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Yaşanan olayı anlatan kurye Ömer Faruk Kor, “Ben sağ şeritten yavaş yavaş gidiyordum. Sürücü sinyal verir vermez bir anda aracı önüme kırdı. Ben son anda zorla durdum bir süre sonra tekrar önüme geçti ve yine durdum kendisini neden aracını önüme kırıyorsun ve aynana bakmıyorsun diye uyardım. Bana ağır küfürler etmeye başladılar ve araçtan bana saldırmaya başladılar. Sonra kavgaya 2 kişi daha dahil oldu ve 6 kişi beni darp ettiler. Daha sonra polisler geldiler ve bizi ayırdılar ancak hırslarını alamayıp elindeki demir şiş ile hem motoruma hem de bana saldırdılar motorumu parçaladılar. Demir şiş ile kafama vurmaya başladılar bende kafama gelmesin diye kolumu koydum bu olayda kolum incindi ve şuan oynatamıyorum. Daha sonra hastaneye gidip darp raporu aldım ve şikayetçi oldum” şeklinde konuştu.

KARAKOLDA ‘BİZ AŞİRETİZ’ DİYEREK TEHDİT ETTİLER

Baba Orhan Kor ise “Oğlum beni arayıp bilgi verdi ben de hemen olay yerine gittiğimde demir çubuklar ile çocuğumu dövüyorlardı. Bizde araya girip kavgayı ayırdık ardından karakola gidip şikayetçi olduk ancak karakolda dahi ‘biz aşiretiz sizi kaldırırız’ diyerek tehdit ettiler.

Benim ricam araç sürücülerinin motokuryelere dikkat etmeleri. Bunlar iki teker üzerinde gidiyorlar araç kullanan sürücü motor kuryeliğin nasıl bir şey olduğunu bilemez. Ben de bir motor kurye olarak sürücüleri uyarıyorum lütfen onları tehlikeye atmayın ve önüne kırmayın” şeklinde konuştu.

Yaşanan olayın ardından taraflar bir birinden şikayetçi olurken Sultangazi ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.