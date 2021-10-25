Devletin oturması için yaptığı evi yarı fiyatına sattı

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşanan bir kişinin, devletin oturması için yeniden yaptığı evi 6 ay sonra maliyetinin yarı fiyatına sattığı iddia edildi.

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Çameli'nin Kirazlıyayla Mahallesinde yaşayan R.Ö., ailesiyle birlikte yaşadığı ve kullanılamayacak kadar kötü durumda olan evin yenilenmesi için Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etti.

R.Ö'nün talebinin ardından eski evinin yerine yenisi yapılarak, kendisine 2021 yılı Şubat ayında teslim edildi.

Evi 6 ay sonra satılığa çıkaran R.Ö'nün geçtiğimiz günlerde maliyetinin yarısından bile ucuza sattığı öne sürüldü. Devletin parasıyla yapılan evin, kar amacıyla satılması büyük tepki topladı. (İHA)