DJ arkadaşını ‘yanlışlıkla’ öldüren sanık için 25 yıl hapis talebi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde DJ'lik yapan arkadaşı Levent Bat'ı tabancayla oynarken vurup, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan İbrahim Öngel için savcı, 'olası kastla öldürme' suçunu işlendiğine kanaat getirip, 25 yıla kadar hapsini istedi.

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Olay, 21 Haziran 2021’de Kartepe ilçesi, Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Öngel tabancayla oynarken silahı ateş aldı ve karşısında oturan DJ arkadaşı Levent Bat’ı vurdu. Levent Bat hayatını kaybederken, İbrahim Öngel ise tutuklandı.

Olayın ardından açılan davanın duruşması, bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Öngel, Levent Bat’ın ailesi ve avukatlar katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, İbrahim Öngel’in ‘olası kastla öldürme’ suçunu işlediğine kanaat getirildiğini belirterek, 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık İbrahim Öngel, “En başından beri olanları anlattım. Herkes bir şey kaybetti. Ben de arkadaşımı kaybettim. Olay kazayla meydana gelmiştir. Takdir, mahkemenindir” dedi.

Duruşma, taraf avukatlarının savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine 12 Ocak 2022’ye ertelendi.(DHA)

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