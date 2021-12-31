Eminönü’nde yılbaşı alışverişi hareketliliği

Yılbaşına saatler kala Eminönü'nde yılbaşı alışverişi hareketliliği yaşandı.

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2022’ye sayılı saatler kala İstanbul’un alışveriş için vazgeçilmez noktalarında Eminönü’nde yoğunluk yaşandı. Vatandaşların en çok kuruyemiş ve hediyelik eşya tezgahlarını doldurduğu görüldü.

“ZEYTİN PEYNİR ALDIM, 70 LİRA VERDİM”

Alışveriş yapmak için Eminönü’ne gelen İlhami Aslan, “Yılbaşını evde ailemle geçireceğiz. Akşam için zeytin ve peynir aldım. 70 lira verdim” dedi.

Yılbaşı hediyesi almak için Eminönü’nü tercih eden Sevim Akyüzlü ise “Yeğenime yılbaşı hediyesi almak için Eminönü’ne geldim. Yılbaşını ailem ile evde geçireceğim. Hediye son ana kaldı ancak anca işten izin alabildik” diye konuştu. DHA



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