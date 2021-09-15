Engelli rolü yaparak kuyumcuyu soydular

Balıkesir'de engelli numarası yapan bir kişinin bulunduğu 6 kişi kuyumcudan üç kiloya yakın altın çaldı.

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Balıkesir’de Savaştepe ilçesinde Mehmet Arslan’a ait kuyumcu dükkanı akıllara durgunluk veren yöntemle soyuldu. Otomobil ile kuyumcu dükkanının önüne yanaşan soygunculardan biri Mehmet Arslan’ı yanına çağırıp, engelli olduğunu ve araçtan inemediğini belirterek, bir yarım altın almak istediğini söyledi.

Kuyumcu altını getirip parasını alırken, diğer 4 şüpheli ise dükkan çevresinde keşif yaptı. İkinci gün aynı taktikle 2 yarım altın alan şüpheliler, boş kalan dükkandan iddiaya göre 3 kiloya yakın altını çalarak kaçtı. Polisin, çalışması sonucu yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol ile serbest bırakıldı. Kayıp altın ve paralardan bir miktarı şüphelilerle birlikte ele geçirildi.