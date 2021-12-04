Eski sevgilisinin evini benzin döküp ateşe verdi!

Elazığ’da bir şahıs eski sevgilisin evini benzin döküp ateşe verdi. Uykundan uyanan evdeki 1’i çocuk 3 kişi, balkondan atlayarak kurtuldu.

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Olay, merkez Sürsürü Mahallesi Hilal Sokakta bulunan 2 katlı evin son kadında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski sevgili M.B., Çağla Ç.'nin bulunduğu daireyi, kapı aralığından benzin dökerek ateşe verdi. Şahıs olay yerinden kaçarken, ev ise alevlere teslim oldu.

O sırada uyuyan Çağla Ç., 11 yaşındaki oğlu ve teyzesi, dumanları fark etmesinin ardından balkondan atlayarak canlarını kurtardı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürürken, dumandan etkilenen aile ise ambulansta tedavi edildi.

“BALKONDAN ATLADIK”

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise şüpheli M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan Çağla Ç., “Biz yatıyorduk. Baktım bir alev çıktı. Geldim dedim teyze bak bir şeyler yanıyor dedim. Baktım ki her taraf tutuşmuş. Balkondan kendimizi zor attık. Evi benzinle yakmış. Biz balkondan atladık” dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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