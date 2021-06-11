Fethiyeli temizlik işçilerinden dürüstlük dersi

Muğla'nın Fethiye Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Bayram Yağlı, Kayaköy Mahallesi’nde temizlik yaparken yerde bulduğu 10 bin 800 TL'yi sahibine teslim etti. Bir hafta önce de işçilerden Ufuk Peçen ve Şaban Bulut Menteşeoğlu Mahallesi'nde buldukları bin 500 TL'yi sahibine teslim etmeleri nedeniyle Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, örnek davranışı nedeniyle 3 temizlik işçisine de altın hediye etti.

3 İŞÇİ TOPLAM 12 BİN 300 TL BULDU

İlk olarak geçen hafta Fethiye Belediyesi Temizlik Hizmetlerinde görevli Ufuk Peçen ve Şaban Bulut Menteşeoğlu Mahallesi'nde temizlik yaparken yerde bin 500 TL buldu. İşçiler buldukları parayı hemen ilgili belediye amirlerine teslim ettiler. Parayı kaybedenlerle ilgili geniş çaplı araştırma yapan Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü'nün de destekleriyle parayı düşüren vatandaş bulunarak sahibine teslim edildi.

KAYAKÖY'DE 10 BİN 800 TL BULUNDU

Fethiye Belediyesi Temizlik Hizmetlerinde görevli Bayram Yağlı, Kayaköy Mahallesinde temizlik yaparken, 10 bin 800 TL buldu. Yağlı da diğer arkadaşlarının yaptığını yaparak parayı yetkililere teslim etti. Yapılan araştırma sonrasında parayı kaybeden kişi bulunarak kendisine teslim edildi.

Parayı bulan Bayram Yağlı, “Çarşamba günü Ovacık mevkiine gidiyordum. Trafik çok yoğun olduğu için Kayaköy Mahallesi'ne geçtim. Yolda araçla ilerlerken yol ortasında bir şey gördüm ve kaplumbağa sandım. Yaklaşınca çanta olduğunu fark ettim. Yüklü miktarda para olduğunu görünce müdürümü aradım. Sahibiyle irtibata geçildi ve parayı teslim ettik. Çok mutlu oldum” dedi.



KARACA: BÖYLE DÜZGÜN İNSANLARLA ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM

Paraların bulunması sonrasında eksiksiz olarak sahiplerine teslim edilmesinin haberini alan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da örnek davranışından dolayı tebrik ettiği personellerini altınla ödüllendirdi. Karaca, “Böyle düzgün insanlarla birlikte çalıştığım için çok mutluyum. Yoğun çalışmalarından dolayı herkesten takdir topluyorlar. Ama bu davranışları beni belediye başkanı olarak ziyadesiyle memnun etti. Personellerim ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kaybettikleri paraları bularak onlara ulaştırdılar. Kişiliklerinin ne kadar düzgün olduğunu, onurlu insanlar olduklarını bizlere gösterdiler. Onlarla çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu davranışlarıyla beni onurlandırdılar. Çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.