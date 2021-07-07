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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Çanakkale merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 17:58, 07/07/2021
HaberlerGünün İçinden
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan, ankesör/smart telefon kartıyla örgüt üyeleri tarafından arandıkları tespit edilen 2 subay, 4 astsubay, 1 emekli astsubay ve 1 istifa eden askeri personel olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Muğla ve Konya’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. DHA

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