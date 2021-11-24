FETÖ’nün ’emniyet mahrem imamı’na 9 yıl 4 ay hapis

FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem imamı' Bilal Ünal, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada 9 yıl 4 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

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FETÖ/PDY’nin ‘Ankara emniyet mahrem yapılanması’nda ‘öğretmen’ statüsünde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen Bilal Ünal hakkında, 2 Ağustos 2017’de gözaltı kararı verildi. Ünal, 28 Temmuz 2021’de saklandığı evde yakalandı.

FETÖ’nün ‘Ankara emniyet mahrem yapılanması’nda ‘C’ vasfında yer alan Ünal’ın, deşifre olmamak için ‘operasyonel hat’ olarak bilinen, başkasının adına kayıtlı telefon numaralarını kullandığı saptandı. Tutuklanan Ünal hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan dava açıldı.

BERAAT İSTEDİ, 9 YIL YEDİ

Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Bilal Ünal ile avukatı, karar duruşmasında hazır bulundu. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Ünal, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını, örgütün ’emniyet mahrem yapılanması’ içinde olmadığını öne sürdü. Kendisine bağlı örgüt mensuplarıyla iletişim kurmak için operasyonel hat kullandığına ilişkin dosyadaki tespiti kabul etmeyen Ünal, ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu yönündeki delillerin de gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Suçsuz olduğunu savunan Ünal, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti, Bilal Ünal’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 9 yıl 4 ay 15 hapis cezası verdi. Hakkında takdir indirimi yapılmayan Ünal’ın, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. (DHA)

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