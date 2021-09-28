Fuhuş şüphelisi kadınlardan şoke eden sözler: Enayi çok olunca biz ne yapalım

Gaziantep'te, özellikle otogar çevresinde fuhuş yaptıkları ve fuhuş bahanesiyle pazarlık yaptıkları vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan kadınların kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepkileri duyanları şoke etti. Kadınlar, gazetecilere, "Günde 20 kişiyi dolandırıyoruz, enayi olunca biz ne yapalım" dedi.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte özellikle şehirlerarası otogar çevresi ile çeşitli noktalarda fuhuş yapan, fuhuş yapmak için pazarlık yaparak vatandaşları dolandıran kadınlara yönelik operasyon yaptı. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesine sevk edildi.

3 KADIN TUTUKLANDI

28 Eylül 2021 tarihinde adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi, 1 şüpheli mahkemece serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Anılan suçların işlendiği esnada aynı yerde oldukları bilinen ve yakalanan şüphelilerin nüfuslarına kayıtlı çeşitli yaşlardaki 9 çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ‘Çocuğun Yüksek Yararı’ gereği acil koruma kararıyla kurum bakımına alındı.

“GÜNDE 20 KİŞİ DOLANDIRIYORUZ, ENAYİ ÇOK OLUNCA BİZ NE YAPALIM”

Polis ekipleri tarafından adliyeye getirilen 8 şüpheli kadının, girişte görüntü almak isteyen basın mensuplarına ise tepki gösterdi. Şüpheli kadınların adliye girişinde basın mensuplarına, “Çekin, çekin cinayetten geldik. Hepiniz çekin, 10 tane yaralı var. Altı üstü hafif bir dolandırıcılık yaptık. Bu ne ya, ne yapıyoruz, adam kandırıyoruz sadece. Dolandırıcılık hafif bir şey, günde 20 kişiyi dolandırıyoruz. Enayi çok olunca biz ne yapalım. Çekmeyin bizi, çekme gerizekalı” diye tepki gösterdi. Şüpheli kadınlardan birinin ise adliyeye girmeden önce basın mensuplarına el sallaması ise dikkat çekti.

79 AYRI OLAY MEYDANA GELMİŞ

Operasyon sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, operasyon öncesinde yürütülen çalışmalarda 79 ayrı olay meydana geldiği belirtilirken, 25 şikayetin yapıldığını kaydedildi. İHA