Gediz’de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, minibüs ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, bugün öğle saatlerinde Gediz-Uşak karayolu üzerindeki Gediz Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Gediz’den Uşak istikametine giden Ramazan Ş. yönetimindeki 43 FA 617 plakalı minibüs, Gediz Organize Sanayi Bölgesi’nden ana yola çıkmaya çalışan İbrahim Ö.’nün kullandığı 43 ABD 841 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Kazada minibüsün sürücüsü Ramazan Ş. ile otomobil sürücüsü İbrahim Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Umut D. yaralandı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA