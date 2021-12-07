Gitmediği ilçeden trafik cezası geldi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan emekli Hayati Ekicioğlu, İzmir’in Ödemiş ilçesine gitmediği halde kendisine o ilçeden trafik cezası kesildiğini söyledi.

Latif SANSÜR

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Kuşadası'nda yaşayan 73 yaşındaki Hayati Ekicioğlu'na gitmediği Ödemiş'ten gelen trafik cezası ile şok oldu. Ödemiş Trafik Denetleme Büro Amirliği'nden gönderilen ve emniyet kemeri takmadığı için 144 lira para cezası yazıldığını öğrenen Ekicioğlu, Ödemiş'teki yetkililere ulaşmaya çalışarak, belirtilen tarihte Ödemişte olmadığını kanıtlamaya çalıştı ancak sonuç alamadı.

3 YIL ÖNCE GİTMİŞTİM

Ödemiş'e en son üç yıl önce gittiğini söyleyen Ekicioğlu, “Ceza 10 Ekim günü yazılmış. Ben o tarihte Kuşadası'ndaydım. Ödemişe gitmedim, otomobilimi de kimseye vermedim. Polis memurlarına bir hata olduğunu söyledim. Araştırıp bana döneceklerini söylediler. Ertesi gün ise yapacak bir şey olmadığını, hakkımı mahkemede arayabileceğimi söylediler. Benim mahkemelerle uğraşacak gücüm yok. Emekli aylığımı aldığımda bu cezayı ödemek zorundayım” dedi.

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