Hastane müdürü corona virüsten yaşamını yitirdi
Trabzon'da Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Uzun (63), corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Köprübaşı Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Uzun, iki hafta önce corona virüse yakalandı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsünde tedaviye alınan Uzun, sabah saatlerinde yaşamını kaybetti.
Aşılarını olan Uzun’un kronik hastalığı bulunduğu öğrenildi. Uzun, ilçeye bağlı Güneşli Mahallesi’nde toprağa verilecek.
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Köprübaşı Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanemizde müdürlük görevini yürüten Mehmet Uzun yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle vefat etti. Merhuma Allahtan rahmet ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun” denildi.