Hatay’da 30 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’ın Belen ilçesinde polis ekiplerince durdurulan 3 araçta toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

Can ÇAPAR

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Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Derebahçe Mahallesi Güzelyayla Sokak üzerinde durdurulan Hatay plakalı bir araçta yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. 9 kişi sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken olay yerinde aracı terk ederek kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

2 ARAÇTA 21 GÖÇMEN YAKALANDI

Yine Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Muhlisali Mahallesi Girne Caddesi üzerinde polis ekiplerince durdurulan Hatay plakalı iki araçta da 21 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerin ardından 21 şüpheli şahıs ve M.D.H. ile T.L. isimli araç sürücüleri sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

UYRUK AÇIKLANMADI

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada kaçak göçmenlerin uyruklarına dair bilgi paylaşımı yapılmadı.