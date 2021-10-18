Haberler - Günün İçinden

Hevsel Bahçeleri’nde iki noktaya uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hevsel Bahçeleri'ne düzenlenen operasyonda iki ayrı bahçede 703 kök Hint keneviri, 62 kilo esrar ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hevsel Bahçeleri’nde iki noktaya uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sur ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde iki ayrı bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda iki bahçeye ekili 703 kök Hint keneviri ve 62 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheliler R.K., S.K., R.A. ve Y.B. gözaltına alındı.

Hint kenevirleri imha edilirken, esrar ve delil niteliğindeki malzemeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA

Van'da bir haftada 357 kilo uyuşturucu ele geçirildi İlginizi Çekebilir Van'da bir haftada 357 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır Dünya Emniyet gözaltı operasyon Polis uyuşturucu uyuşturucu operasyonu Van