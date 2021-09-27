İBB, İstanbul’da 12 kreşi daha hizmete açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 150 mahalleye 150 kreş yapılmasını amaçlayan 'Yuvamız İstanbul' projesi kapsamında 12 kreş daha hizmete açılıyor.

Sozcu.com.tr

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Daha çok eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum kalan çocuklara yönelik İBB tarafından hayata geçirilen “Yuvamız İstanbul” projesi kapsamında, destekçilerin de katkılarıyla 12 kreş daha hizmete açılıyor. Daha önce de Esenler’de ÇYDD-Melek Erman Köni Eğitim ve Kültür Merkezi’ni kuran ve burada yetişkinlere okuma yazma kursları, çocuklara okul öncesi eğitim ve kent yaşamına uyum gibi birçok programı hayata geçiren Melek Erman Köni de bağışçılar arasında yer aldı. Yuvamız İstanbul projesi kapsamında Esenler’deki “Melek Erman Köni Çocuk Etkinlik Merkezi”nin kurulmasını sağladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadtleri arasında olan ve “150 Mahalleye 150 Kreş” sloganı duyurulan “Yuvamız İstanbul” projesi, ilk olarak 2020 – 2021 eğitim döneminde açılan 20 Çocuk Etkinlik Merkezi ile hizmet sunmaya başladı. 2021-2022 eğitim dönemine, 12 yeni Çocuk Etkinlik Merkezi’nin daha eklenmesiyle toplam sayı 32 merkeze çıkmış oldu. Bugün itibariyle 32 merkezde; 150 sınıf, 2884 kontenjan bulunuyor. Toplam 2183 kayıtlı çocuk eğitim görmektedir.

YENİ AÇILAN KREŞLER

Büyükçekmece (Tepecik)

Çatalca (Kaleiçi)

Esenler (Namık Kemal)

Gaziosmanpaşa

Kartal (Yakacık)

Kartal (Yunus)

Küçükçekmece (Cumhuriyet)

Küçükçekmece (Halkalı)

Maltepe (Başıbüyük)

Maltepe (Gülsuyu)

Sancaktepe (Samandıra)

Sancaktepe ÖZGEM Yuvamız İstanbul