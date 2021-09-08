İBB’den ‘Avans Destek’ kampanyası

İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için başlattığı “Destek Avans” kampanyasından bir günde 10 bin 703 vatandaşın yararlandığını duyurdu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için “Destek Avans” kampanyasını başlattıklarını duyurmuştu.

Kampanya hakkında bilgi veren İmamoğlu, İstanbullulara seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sonbaharın gelişi ve okulların açılmasıyla birlikte aile bütçelerinin zorlandığı günler yaşıyoruz. Bu sıkışık dönemde İstanbulkart sahiplerinin nefes almalarını sağlayacak bir işbirliği geliştirdik. İştirak şirketimiz BELBİM'in Denizbank ile yaptığı anlaşmayla 600 TL ya da 1 bin 200 TL avans kullanabileceğiniz ve kullandığınız miktarı herhangi bir faiz ya da masraf olmaksızın 100 TL'lik aylık taksitlerle geri ödeyebileceğiniz bir sistem gerçekleştirdik. ‘Destek Avans' adını verdiğimiz bu uygulamayla alacağınız avans, İstanbulkart'ınıza yatacak ve ulaşım başta olmak üzere İstanbulkart'ın geçtiği her yerde ve Halk Bakkallarda kullanabileceksiniz. İstanbul'da ihtiyaç sahipleri bir parça rahat nefes alsın, hiç kimse ekonomik zorluklar karşısında kendini çaresiz hissetmesin. Özlemimiz bu, gayretimiz bunun için.”

“AVANS DESTEK KAMPANYASINDAN BİR GÜNDE 10 BİN 703 VATANDAŞ YARARLANDI”

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından “Destek Avans” kampanyasından yararlanan kişi sayısıyla ilgili bilgi verdi.

Bir günde 10 bin 703 vatandaşın destek avans kredisini aldığını belirten Ongun, “1200 TL'ye kadar sıfır faizle sağladığımız avans Halk Bakkallarda, ulaşımda ve İstanbulkart'ın geçtiği tüm noktalarda kullanılabiliyor.” ifadelerini kullandı.