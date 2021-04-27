‘İhbar ettin’ mevzusu kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, Sur ilçesindeki Canlı Hayvan Borsası’nda meydana geldi. İddiaya göre geçmişte yaşanan bir olayda ‘ihbar etti’ meselesi nedeniyle çıkan tartışma tarafların silah çekmesiyle kanlı son buldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçler sevk edildi. Olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralılardan Kemal I., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken; Cemal I., Sefer A., Remzi I. ile tarafları ayırmaya çalışan Mehmet U. ve Salih T.'nin tedavileri devam ettiği öğrenildi. (İHA)