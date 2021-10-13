İki grubun adliye önünde başlayan kavgası, hastane önünde de devam etti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Adliye önünde husumetli iki grubun arasında çıkan kavga, Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne sıçradı. Polisin beylik tabancasını alan bir kişi üç el ateş etti, karşı gruptan bir kişi hafif yaralandı.

Latif SANSÜR

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Nazilli Adliyesi önünde karşılaşan iki grup arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Arbedeyi kontrol altına alan polis ekipleri, gözaltına aldıkları şahısları sağlık kontrolü için Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil Ayakta Giriş önünde karşılaşan husumetli gruplar bir kez daha kavgaya tutuştu.

POLİSİN SİLAHINI ALDI

Grupları kontrol altına almakta zorlanan polis memurlarından birinin beylik silahını alan C. K. 3 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla karşı gruptan bir kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın tarafları ifade işlemleri için karakola götürüldü.