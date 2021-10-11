Haberler - Günün İçinden

İnşaatta su birikintisine düşen küçük Ali öldü

Çorum'un Alaca ilçesinde, isale hattı inşaatında 3 metre derinliğindeki su birikintisine düşen Ali Kubacık (13), hayatını kaybetti.  

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İnşaatta su birikintisine düşen küçük Ali öldü

Olay, dün akşam Alaca’da meydana geldi. İsale hattı çalışmalarının devam ettiği bölgede bulunan Ali Kubacık, henüz bilinmeyen nedenle iddiaya göre, dengesini kaybederek 3 metre derinliğindeki su birikintisine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suya giren AFAD dalgıç ekibi, Kubacık’ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Ali Kubacık’ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Kubacık’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.  (DHA)

9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi İlginizi Çekebilir 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi