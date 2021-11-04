IŞİD şüphelisi, saklandığı evde yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda Suriye uyruklu İ.A. saklandığı evde yakalandı.

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İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş ekipleri, IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda Suriye’de bir dönem terör örgütünün içinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla İ.A., saklandığı evde yakalandı.

İ.A.’nın ev ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A., sorgu için Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. DHA

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