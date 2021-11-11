İstanbul nefes kesen kurtarma operasyonu

Sahil Güvenlik ekipleri İstanbul açıklarında batmak üzere olan fiber teknedeki 3 kişiyi kurtardı. Kurtarma anı saniye saniye görüntülendi.

Sözcü İstanbul

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Maltepe açıklarında önceki akşam yaşanan kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı. Akşam 22:10 sıralarında içinde 3 kişinin bulunduğu fiber teknesinin su alarak batmak üzere olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Olay yerine 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

NEFES KESEN KURTARMA

Bölgede arama kurtarma çalışmaları yürüten ekipler kısa sürede Maltepe bankı önlerinde sığlık ve kayalık bölgede yarı batık haldeki tekneye ulaştı. Vakit kaybedilmeden batmak üzere olan tekneye tutunmuş üç kişi için Sahil Güvenlik Dalış Timi kurtarma operasyonu düzenledi.

Denize giren dalış timi kazazedeleri tek tek Sahil Güvenlik botlarına aldı. Suda bir süre kaldıkları için bitkin olan üç kişi Küçükyalı Balıkçı Barınağı'nda 112 Acil Sağlık Ambulansı görevlilerine teslim edildi. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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