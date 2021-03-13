İstanbul’da bazı sokakların isimleri değiştirildi

İBB Meclisi'nin mart ayı oturumlarında İstanbul'da bazı sokakların isimlerinde değişikliğe gidildi. Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'ndeki Avcılar Sokağı'nın bir kısmına geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın adı verildi.

Bakırköy'deki Basınköy İstanbul Caddesi'nin adı ‘Atatürk Köşkü Caddesi’ olarak değiştirildi. Tuzla'da İstasyon ve Akfırat mahallerindeki bulunan iki isimsiz yoldan birine 2019 yılında 81 yaşında hayatını kaybeden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın tanışmasına vesile olan Huzur Sokağı kitabının yazarı, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in adı verildi.

Diğer isimsiz sokağın da Türkiye’nin ilk imam hatip lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten’in kızı olan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden doktor Ayşe Hümeyra Ökten'in ismini taşımasına karar verildi.

Tuzla Akfırat Mahallesi’nde başka bir isimsiz yol da ‘Şehit Eren Bülbül Sokağı’ olarak adlandırıldı.

NAİM SÜLEMANOĞLU'NUN ADI VERİLDİ

Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki Mezarlık Sokağı'nın adı değiştirilerek 2017 yılında hayatını kaybeden ‘cep herkülü’ lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun ismi verildi.

Beyoğlu Taksim'de Cumhuriyet Caddesi'ndeki alt geçidi de ‘Cumhuriyet Geçidi’ olarak isimlendirildi.

“ÇOCUKLARININ TEK BEKLENTİSİ BU”

İsim değişikliklerine ilişkin oylamaların ardından söz alan Harita Komisyonu'nun CHP'li Üyesi Ali Haydar Kahraman, komisyonda bekleyen iki dosyaya dikkat çekti.

2017 yılında Arnavutköy'de okula giderken hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Berfin Kantarkıran'ın adının kazadan sonra İBB tarafından o noktaya yapılan üst geçide verilmesi teklifinin hâlâ karara bağlanmadığını anlattı.

Maltepe'de 30 Mart 2019’da aynı işyerinde çalıştığı erkek tarafından evinin önünde öldürülen Fatma Şengül’ün adının yaşadığı sokağa verilmesi teklifinin de komisyonda beklediğini belirterek “Umarım önümüzdeki aylarda gündeme gelir” dedi.

CHP'li İBB Meclis Üyesi Tuğba Dönmez de “Fatma Şengül'ün çocuklarının tek bir beklentisi var. Annelerini onlara geri veremeyeceğimizi biliyoruz. Öldürülen kadınların isimlerini sokaklara vermek için değil kadınlar öldürülmesin diye politikalar üretmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Çocuklarının tek talebi kadın cinayetlerinin durdurulması için örnek teşkil etmesi adına isminin sokağa verilmesi. Maltepe Belediye Meclisi'nden bütün partilerin oybirliği ile gelmiş karara saygı duyalım. Aile bunun için bize teşekkür edecek bizler de o kadına karşı son görevimizi gerçekleştirebiliriz” dedi.

AKP'liler de bu isimlerin verilmesine karşı olmadıklarını, tekliflerin komisyonda incelendiğini süreç tamamlandığında gündeme alınacağını söyledi.