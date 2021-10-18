İstanbul’da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada

İstanbul Kağıthane’de eski ortağıyla alacak-verecek nedeniyle tartışan genç, ortağının akrabaları tarafından önce darp edildi ardından tabanca ile bacağından vuruldu. Kavga anları kameralara yansırken, olaya karışanlar Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce İmdat T., ile eski ortağı Ferhat T. ve akrabası Kerim T. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Olaydan bir hafta sonra İmdat T.'nin yanına motosikletle gelen Ferhat T. ve kardeşi Murat T. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eski ortaklar sokak ortasında birbiriyle kavga etmeye başladı.

KAVGAYA AKRABALAR DAHİL OLDU

Bir süre sonra kavgaya tarafların akrabaları olan Kerim T., Musa T., Vedat T., Faruk T., Görkem T., Sedat T., ve Samet T.'nin dahil olmasıyla adeta meydan kavgası çıktı. Yaşanan kavgada İmdat T., önce darp edildi ardından da tabanca ile bacağından vuruldu. İmdat T.'nin yaralanmasının ardından taraflar sokak aralarına girerek olay yerinden kaçtı. Yaralı İmdat T. İse kendi imkanlarıyla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı. Hastaneye giderek yaralı şahsın ifadesini alan ekipler, olaya karışan akrabaları ve İmdat T.'yi yaralayan silahla Murat T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyette ifadelerinin alınmaları ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de eski ortaklar ve akrabaları arasında yaşanan kavga anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, şahısların birbirine girdiği, mahallelinin toplanarak izlediği ve kavga sonrasında tarafların kaçtığı görülüyor. İHA