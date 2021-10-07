İstanbul’da ‘ruhsatsız atık’ operasyonu: 108 düzensiz göçmene sınır dışı

İstanbul'un 3 ilçesinde 2 bin 2284 personelin katılımıyla 'ruhsatsız atık' denetimi yapıldı. Denetimler esnasında tespit edilen 108 düzensiz göçmene sınır dışı işlemleri başlatılırken, 120 tona yakın atık malzemeye, 191 çekçek aracına el konuldu, 31 yer mühürlendi. İstanbul Valiliği, "Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir" açıklaması yaptı.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Valiliği, Tuzla, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik; Valilik, Kaymakamlık, Belediye Başkanlıkları ve

İlçe Emniyet Müdürlüklerinin personelinin (2284) katılımlarıyla eş zamanlı bir denetim çalışması gerçekleştirildiğini duyurdu.

108 DÜZENSİZ GÖÇMENE SINIR DIŞI

Mevzuata aykırı şekilde ve sağlıksız koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan 89 farklı yerde, arama kararına istinaden yapılan aramalarda sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki (108) yabancı uyruklu şahsın sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

120 TONA YAKIN ATIK MALZEMESİ ELDE EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda; 781 çuval ve 120 tona yakın atık malzemesi, 191 çekçek aracı ve 9 motosiklet elde edildiği, belediye ekiplerince 31 yer mühürlendiği, 35 adreste tahliye, 5 adreste yıkım işlemi yapıldığı, diğer yerlerle ilgili yasal işlemlerin devam ettiği açıklandı.

“DENETİMLERİMİZ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUNLUĞUN SAĞLANMASINDAN İBARETTİR”

İstanbul Valiliği’nin açıklamasında, “Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir. Gerçekleştirilen denetimlere katılan kurumlarımızın personeli ve çalışmalarımıza destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” denildi.