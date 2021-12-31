Haberler - Günün İçinden

İstiklal Caddesi’nde yoğunluk 

2022'ye saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstiklal Caddesi’nde yoğunluk 

2021’in son gününde İstiklal Caddesi’ne gelenler yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Caddeye girmek isteyenlere üst ve çanta araması yapıldı.

Yılbaşı gecesinde görevli polis ekiplerinden bazıları ise İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi. İstiklal Caddesi’ne giriş yapılabilen sokakların başında polisler nöbet tuttu.

Polis ekipleri taşkınlık çıkaran kadına sözle müdahale etti, İstiklal Caddesi’nin dışarısına çıkardı. Sokak müzisyenleri yılın son gününde de performanslarını sergilemeye devam etti. DHA

3 gündür kayıp olan şahıs derede ölü bulundu İlginizi Çekebilir 3 gündür kayıp olan şahıs derede ölü bulundu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster