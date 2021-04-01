İYİ Parti’den Erdoğan’a çağrı: Aktaş’ı görevden alın

Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması yapan İYİ Partililer, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın dönem karnesini açıkladı. İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, Aktaş’ın görevden alınmasını istedi.

“SAYIN CUMHURBAŞKANI, AKTAŞ’I SİSTEM DIŞINA ÇIKARIN”

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 3,5 yıllık icraat dönemi için dev bir karne hazırladıklarını ifade eden Selçuk Türkoğlu, “100 üzerinden not verilen derslerin çoğundan sıfır alan Başkan Aktaş için Cumhurbaşkanı'ndan talebimiz var. Buradan Alinur Aktaş’ın ‘velisi' Sayın Erdoğan’a sesleniyorum; Bursa’nın ve Bursalıların selameti için, metal ve mental yorgunu Alinur Aktaş’ı sistem dışına çıkarın” dedi.

“VAATLERİ BUHAR OLDU”

Türkoğlu, Başkan Aktaş’ın sağlıklı kentleşmeden trafiğe, ulaşımdan eğitime, kültür sanattan çevreye, ekolojiden iklime, gençlerden çocuklara ve ekonomiden turizme sunduğu vaatlerin buhar olup uçtuğunu söyledi. İYİ Parti’li Selçuk Türkoğlu, fiyasko ile sonuçlandığını iddia ettiği Aktaş’ın vaatlerini şöyle sıraladı:

“Aktaş’ın ‘Bursa'ya Vaadimiz Var' başlığı altındaki sunumda, 2035 yılını hedef alan ulaşım master planına geniş yer vermiş, 2 yıl içinde daha rahat daha bir trafik sözü vermişti. Aynı şekilde daha konforlu, daha hızlı bir ulaşım için Terminal-Kent Meydanı raylı sistemi, yer altından Osmangazi Metro İstasyonu'na bağlanacağını müjdelemişti mesela!.. Biliyor musunuz ki, bu bağlantı şu anda yer üstünden yapılmaya çalışılıyor. Yani yer altı olmadı, bari hiç olmazsa yerüstü bağlantısıyla zevahiri kurtaralım deniyor. Bursa'nın simgelerinden Kozahan'ın zemin çalışmalarında, otantik taşları söktürerek yerine, ‘beton dökme' parkelerini kullanmaya kalktı. İYİ Parti rezaleti kamuoyuna duyurunca, “Deneme yapıyorduk” diyerek yanlışı kabullenmek ve zemini tekrar arnavut kaldırımlı taşlarla döşeyerek aslına döndürmek zorunda kaldı.Nüfusu 50 binin altında olan İznik, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçeleri, ‘sakin şehir' olacaktı. O kadar sakin oldular ki, buralara en küçük bir yatırım bile düşünülmüyor. Bursa'da kent merkezinde 1400 dönümlük araziyi kapsayan Yunuseli Havaalanı'nı ranta açmaya kalkıp betonlaştırmayı kafaya taktı. Tepkiler üzerine, ‘Öyle sanıldığı gibi 20-25 katlı binalar yapmayacağız, 5-6 katlı ve en fazla 8-10 bin konut planlıyoruz’ itirafında bulundu. Bursa kamuoyunun topyekün tepkisi sürünce, 750 dönümünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devrederek, ‘Yunuseli'nin bizimle ilgisi yok’ dedi.

“HERKES BİLİYOR, ZARLARIN HİLELİ OLDUĞUNU”

Türkoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ancak herkes biliyor, kaptanın yalan söylediğini ve zarların hileli olduğunu. Halkın Timsah Arena olarak bildiği Bursa Büyükşehir Stadyumu'nu halen daha tamamlayamadı. ‘Maliyeti 1 milyon TL'yi buldu’ diyerek de bir güzel itirafta bulundu. Bitirilebilirse şayet dünyanın en pahalı stadını yapan başkan olarak tarihe geçecek. İYİ Parti'nin BUSKİ önünde yaptığı sayaç eyleminden sonra, ‘Katı Atık Bedellerini faturalardan çıkartıp suyu ucuzlattık’ diyerek sorunu geçiştirdi. Ancak Bursalılara, Türkiye'de birim maliyet fiyatı en yüksek olan suyu halen daha içirmekte ısrar ediyor. Sıcaksu Bölgesi'ndeki ‘Jeotermal Turizm' projesi tam 410 bin metrekarelik alanı kapsayacaktı. 120 dönümü zaten önceki dönemde kamulaştırılmıştı ve öylece mezbelelik bir halde duruyordu. Bu dönemde de aynen öyle durduğunu size hatırlatan yoksa, biz buradan yüksek sesle duyuruyoruz. Jeotermal vaadinize ne oldu Sn. Aktaş, yoksa bu sözü verdiğinize de pişman mı oldunuz?”